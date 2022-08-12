Таллин, 12 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В ближайшее время правительство Эстонии выработает комплексный пакет военной поддержки для Украины. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба министерства обороны со ссылкой на главу ведомства Ханно Певкура.

Konrad Zielinski, son of Julo Флаг Эстонии

Отмечается, что так он прокомментировал итоги своего участия в организованной Данией и Великобританией встрече 24 стран с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить продолжение оказания военной помощи Украине.

По его словам, военная поддержка Украине тем важнее, что в происходящем на востоке этой страны наступил переломный момент.

«Сегодня наступил переломный момент в военных действиях на Украине. Военная помощь помогла Украине защитить свою страну. Однако, чтобы выиграть это противостояние, Украине нужна наша постоянная поддержка», — сказал он.

Также эстонский министр обороны назвал значительной ту военную помощь, которая была оказана его страной. Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около 245 млн евро, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, противотанковые минометы, противотанковые гранатометы, минометы и другое оснащение. В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине полевой госпиталь и медицинские принадлежности на сумму около 10 млн евро.

«Помощь Эстонии Украине была значительной, но мы не должны уставать, и поэтому я ценю инициативу союзников собраться вместе и найти способы, которыми мы можем еще больше поддержать Украину, увеличив предоставляемое ей обучение и объемы продукции европейской оружейной промышленности», — заявил Певкур.

При этом поддержку Украины он аргументировал тем, что она «также укрепляет собственную безопасность Эстонии и лишает Россию возможности действовать непредсказуемо в прибалтийском регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа шведский министр обороны Петер Хультквист заявил, что вооружать Киев оружием своего производства может начать Швеция.