Пекин, 12 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Высокая инфляция и растущая геополитическая напряженность в сочетании с циклическим спадом спроса на полупроводники вызвали «некоторую панику» в индустрии микрочипов, предупредила крупнейшая микроэлектронная компания континентального Китая SMIC. Об этом 12 августа сообщает Financial Times.

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Сочетание циклического спада и таких рисков, как высокая инфляция и «региональный конфликт», «вызвало некоторую панику в отрасли и привело к чрезвычайно быстрому ответному замораживанию в некоторых частях цепочки поставок», сказал 12 августа главный исполнительный директор SMIC Чжао Хайцзюнь.

Это первый случай, когда компания по производству полупроводников публично заявила о том, как резкий рост напряженности в отношениях между Тайванем и Китаем повлиял на отрасль.

В среду, 10 августа, китайские военные заявили, что завершают учения вокруг Тайваня, но продолжат регулярное патрулирование в этом районе.

Аналитики считают, что дальнейшая эскалация напряженности, особенно военная активность Китая, затрудняющая воздушное и морское сообщение с островным Тайванем, может нарушить глобальные цепочки поставок микросхем, поскольку на долю Taiwan Semiconductor Manufacturing Company приходится более половины мировых поставок чипов, изготавливаемых на заказ, и около 90% мировых поставок самых современных чипов.

Кроме того, конфликт может привести к тому, что США примет решение об ужесточении санкций против китайских технологических компаний. В прошлом такие санкции были направлены против SMIC.