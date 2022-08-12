Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM Юный хоккеист команды школы СКА погиб от удара шайбы в грудную клетку во время тренировки в Санкт-Петербурге, сообщили 12 августа в пресс-службе хоккейной команды.

Шайба Sportobes.ru

Несчастный случай произошел 11 августа на тренировке команды школы СКА. Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала в область сердца 11-летнего спортсмена Всеволода М.

«Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось», — сообщили в СКА и выразили слова соболезнования родным и близким ребенка.

Как уточнили в СКА, клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего.