Чебоксары, 12 августа 2022, 09:54 — REGNUM Большой городской хоровод в столице Чувашии, который будет создан на День города 21 августа, станет символом единства жителей и взаимной поддержки. Будет «весело, интересно и зрелищно». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил глава администрации Чебоксар Денис Спирин в ходе прямой линии с горожанами.
Мэр чувашской столицы рассказал об основных мероприятиях в рамках празднования Дня города, сделав акцент на «глобальных мероприятиях» и выделив среди них «большой городской хоровод» на Заливе.
Он пригласил всех жителей присоединиться к акции, заверив, что «будет весело, интересно»:
Денис Спирин высказал мнение, что хоровод, который уже проводился в Чебоксарах в предыдущие годы, объединит больше людей, чем было ранее, то есть не менее 2,7 тыс. человек:
Напомним, что в этом году отмечается 553-летие со дня упоминания в летописи города Чебоксары.
Как сообщало ИА REGNUM , 21 августа в рамках празднования Дня города планируется создать большой хоровод, установив рекорд по численности.
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