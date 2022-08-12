Чебоксары, 12 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Большой городской хоровод в столице Чувашии, который будет создан на День города 21 августа, станет символом единства жителей и взаимной поддержки. Будет «весело, интересно и зрелищно». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил глава администрации Чебоксар Денис Спирин в ходе прямой линии с горожанами.

https://gcheb.cap.ru/ В прямом эфире — глава администрации Чебоксар Денис Спирин

Мэр чувашской столицы рассказал об основных мероприятиях в рамках празднования Дня города, сделав акцент на «глобальных мероприятиях» и выделив среди них «большой городской хоровод» на Заливе.

«Взявшись за руки всем городом, мы можем таким образом показать единство, что мы поддерживаем друг друга», — пояснил Денис Спирин.

Он пригласил всех жителей присоединиться к акции, заверив, что «будет весело, интересно»:

«Мы не будем просто стоять в хороводе и скучать: по всему диаметру этого кольца будут проходить локально какие-то мероприятия. Одна из интересных фишек хоровода — планируется запустить самую большую волну. Думаю, это будет зрелищно».

Денис Спирин высказал мнение, что хоровод, который уже проводился в Чебоксарах в предыдущие годы, объединит больше людей, чем было ранее, то есть не менее 2,7 тыс. человек:

«Потому что уже заинтересантов много. Нам кстати, задают вопросы, что будет, если мы все не поместимся на Заливе. Отвечаю: поместимся, Залив у нас большой. Кроме того, мы можем запустить два кольца, это будет ещё интереснее».

Напомним, что в этом году отмечается 553-летие со дня упоминания в летописи города Чебоксары.

Как сообщало ИА REGNUM , 21 августа в рамках празднования Дня города планируется создать большой хоровод, установив рекорд по численности.