Енисейский район, Красноярский край, 12 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировано семь лесных пожаров на общей площади пять гектаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Пресс-служба администрации Сарова Лесной пожар

Лес горел на территориях Енисейского, Саянского, Курагинского, Минусинского, Дзержинского районов, а также Шарыповского муниципального округа. В тушении огня были задействованы 118 человек и 12 единиц техники.

«Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли 13 воздушных судов. По предварительным данным, возгорания в лесах в основном возникли из-за сухих гроз и по вине местного населения», — отметили в ведомстве.

По данным на утро 12 августа в регионе действует два лесных пожара на площади 45 гектаров. Угрозы населенным пунктам, как отмечается, нет.