Москва, , 09:52 — REGNUM Физические лица в июле 2022 года закупили рекордный объём валюты на Московской бирже. За месяц объем покупок вырос в 1,3 раза — с 176,1 млрд рублей в июне до 237,1 млрд рублей в июле, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Центробанка РФ.

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Регулятор отмечает, что в основном иностранную валюту физлица покупали через банки, осуществляющие переводы на зарубежные счета. В июле произошло снижение остатков на банковских счетах физлиц в иностранной валюте на $3 млрд.

По мере восстановления импорта можно Центробанк РФ ожидает дальнейшее повышение потребности физлиц в иностранной валюте.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 апреля ЦБ снял требование к российским банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты.

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