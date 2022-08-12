Донецк, 12 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Украинская артиллерия обстреляла Макеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом 12 августа сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 9:15 с позиций в Орловке украинские войска открыли огонь по Червоногвардейскому району Макеевки, выпустив семь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 72 раза.