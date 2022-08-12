Казань, , 10:05 — REGNUM В бюджет Татарии с начала года службой судебных приставов перечислено почти 1 млрд 15 млн рублей по налоговым платежам. Об этом сообщает ГУ ФССП по РТ.

Судебные приставы Фото пресс-службы управления ФССП России

Всего за 7 месяцев приставы произвели 2337 арестов имущества на общую сумму свыше 635 млн рублей по производствам о взыскании налогов.

Судебный пристав вправе наложить арест на имущество должника, что влечет запрет распоряжаться им, при необходимости возможно ограничение права пользования имуществом или его изъятие.

ИА REGNUM ранее сообщало, работа сотрудников отделов судебных приставов по Арскому и Атнинскому району Татарии велась с нарушениями. На 10 незаконных решений судебных приставов прокуратура принесла протесты.

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