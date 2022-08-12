Чердынь, Пермский край, 12 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Пермском крае перед судом предстанет ведущий бухгалтер бюджетной организации. Женщину обвиняют в покушении на крупное мошенничество, сообщили 12 августа в СУ СКР по региону.

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Фигурантке уголовного дела инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, она в 2021-20 022 год вносила в банковские документы недостоверные сведения. Впоследствии на счета родственников бухгалтера поступали бюджетные средства в качестве оплаты труда, затем деньги переводились на счета злоумышленницы.

«Общая сумма похищенных средств составила более 900 тысяч рублей. Однако воспользоваться обвиняемая похищенным не успела, поскольку ее преступная деятельность была пресечена», — отметили в СУ СКР по Пермскому краю.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.