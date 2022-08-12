Москва, , 09:50 — REGNUM С учетом антироссийской политики Молдавии неплохо бы было услышать хоть один официальный вменяемый аргумент, почему Россия должна поставлять в республику газ в долг, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия не сможет заплатить российской государственной корпорации «Газпром» авансовый платеж за газ, который будет потреблен в августе 2022 года.

Селезнев считает вполне вероятным, что в результате долг не будет оплачен.

«Разве что Кишинёв готов дать публичные гарантии, что отстанет от Приднестровья. А если нет, то пусть попросит материальной поддержки на закупку нашего газа у тех, кто так любит и ждет на словах Молдову в ЕС», — отметил он в своём телеграм-канале.

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