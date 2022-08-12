Москва, 12 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. С учетом антироссийской политики Молдавии неплохо бы было услышать хоть один официальный вменяемый аргумент, почему Россия должна поставлять в республику газ в долг, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия не сможет заплатить российской государственной корпорации «Газпром» авансовый платеж за газ, который будет потреблен в августе 2022 года.

Селезнев считает вполне вероятным, что в результате долг не будет оплачен.

«Разве что Кишинёв готов дать публичные гарантии, что отстанет от Приднестровья. А если нет, то пусть попросит материальной поддержки на закупку нашего газа у тех, кто так любит и ждет на словах Молдову в ЕС», — отметил он в своём телеграм-канале.

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