Сеул, , 09:49 — REGNUM До 13 человек выросло количество жертв ливней, которые прошли в Южной Корее на текущей неделе, при этом судьба ещё шестерых продолжает оставаться неизвестной. Об этом 12 августа сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти.

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По данным источника, ранее было найдено тело ещё одного погибшего из числа пропавших в результате ливней и число жертв разгула стихии выросло до 13. Также шесть человек продолжают числиться как пропавшие без вести и еще 18 — пострадали.

Кроме того, уточняется, что в результате сильных ливней в столичном южнокорейском регионе и расположенных рядом с ним провинциях затопило 2676 домов и зданий, около 6,3 тысячи человек эвакуировали или вынуждены были покинуть свои жилища.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.