Житель Ярославской области погиб, въехав в грузовик
Рыбинск, Ярославская область, 12 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области 23-летний водитель легкового автомобиля погиб, въехав в грузовик. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
76. mchs. gov.ru
Автомобиль после аварии
Авария произошла 12 августа в 2:30 на проспекте Серова недалеко от дома 89.
«По предварительной информации мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем «Хонда», совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль «МАЗ», — рассказали в ярославской полиции.
В результате столкновения водитель «Хонды» скончался на месте происшествия. По факту ДТП ГИБДД ведет проверку.