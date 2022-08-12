Рыбинск, Ярославская область, 12 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области 23-летний водитель легкового автомобиля погиб, въехав в грузовик. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

76. mchs. gov.ru Автомобиль после аварии

Авария произошла 12 августа в 2:30 на проспекте Серова недалеко от дома 89.

«По предварительной информации мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем «Хонда», совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль «МАЗ», — рассказали в ярославской полиции.

В результате столкновения водитель «Хонды» скончался на месте происшествия. По факту ДТП ГИБДД ведет проверку.