Москва, 12 августа 2022, 09:48 — REGNUM Инициатива депутатов Госдумы о повышении МРОТ практически в два раза относительно текущих 15,3 тысяч рублей выглядит очень заманчивой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.
«Согласиться с тем, что человек, работающий полноценный день в любой должности и профессии, может законно получать заработную плату 15,3 тыс. руб. в месяц, решительно невозможно, — сказал Ордов. — Это формирует понимание необходимости существенного увеличения МРОТ, особенно если учитывать социальную функцию государства как экономического и финансового регулятора. Постковидная инфляция и снижение экономической активности особенно остро сказываются на наименее обеспеченных слоях населения. В тоже время конкуренция за трудовые ресурсы имеется далеко не во всех регионах и отраслях, что вкупе с низкой трудовой мобильностью создает условия для злоупотреблений работодателями своей монопольной силой».
Как подчеркнул Ордов, для предотвращения подобных историй необходимо регулирование МРОТ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что у российского бизнеса может не оказаться необходимых сумм для повышения заработных плат, если МРОТ увеличится до 30 тысяч рублей.
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