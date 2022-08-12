Москва, , 09:48 — REGNUM Инициатива депутатов Госдумы о повышении МРОТ практически в два раза относительно текущих 15,3 тысяч рублей выглядит очень заманчивой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

МРОТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Согласиться с тем, что человек, работающий полноценный день в любой должности и профессии, может законно получать заработную плату 15,3 тыс. руб. в месяц, решительно невозможно, — сказал Ордов. — Это формирует понимание необходимости существенного увеличения МРОТ, особенно если учитывать социальную функцию государства как экономического и финансового регулятора. Постковидная инфляция и снижение экономической активности особенно остро сказываются на наименее обеспеченных слоях населения. В тоже время конкуренция за трудовые ресурсы имеется далеко не во всех регионах и отраслях, что вкупе с низкой трудовой мобильностью создает условия для злоупотреблений работодателями своей монопольной силой».

Как подчеркнул Ордов, для предотвращения подобных историй необходимо регулирование МРОТ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что у российского бизнеса может не оказаться необходимых сумм для повышения заработных плат, если МРОТ увеличится до 30 тысяч рублей.

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