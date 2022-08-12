Новокузнецк, Кемеровская область, 12 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Опять кто-то пытается переписать страницы истории. Так на новость о том, что в польском городе Мальборк снесён памятник Красной Армии, отреагировал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Опять видимо кто-то пытается переписать страницы истории, которая хранит очевидный факт: восточно-прусский город Мариенбург был освобождён от гитлеровцев 26 января 1945 года войсками 2-го Белорусского фронта. Мариенбург являлся важным опорным пунктом обороны немцев у левобережья Данцигской бухты. После Победы решением Иосифа Сталина Мариенбург был передан Польше и переименован в Мальборк, — напомнил Кузнецов. — Демонстративное уничтожение польскими властями очередного памятника советским солдатам, благодаря которым Польша сейчас существует на свете, вновь ставит вопрос об ответных шагах России».

Он подчеркнул, что считает решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации было единственно верным.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в польском городе Мальборке разрушили памятник советским воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщило Польское телевидение.