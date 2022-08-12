Донецк, 12 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Украинские боевики вновь обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщили 12 августа в представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:00 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ подвергли обстрелу Макеевку в 08:30 мск 12 августа.

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