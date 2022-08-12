Донецк, , 09:46 — REGNUM За последние сутки украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 72 раза. Об этом 12 августа сообщили в представительстве республики в СЦКК.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За некалендарные сутки с 6:00 11 августа по 6:00 12 августа украинские войска 72 раза открывали огонь по территории ДНР, используя РСЗО, ствольную артиллерию различного калибра и миномёты 120 мм. Всего противник выпустил 452 боеприпаса.

За сутки в СЦКК поступила информация о гибели четырёх мирных жителей.