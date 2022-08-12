Гонконг, Китай, , 09:45 — REGNUM Призыв Вашингтона присоединиться к числу азиатских стран, которые могут поддержать усилия США по снижению цен на российскую нефть, Индонезия скорее всего проигнорирует. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в газете South China Morning Post.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Аналитики полагают, что в Индонезии попытки лоббирования этого вопроса не будут иметь успеха, власти страны, вероятнее всего, их отвергнут.

Как поясняет издание, Джакарта не желает занимать какую-либо сторону в противостоянии России и Запада и рисковать своим политическим нейтралитетом.

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«Вашингтон обратится к Малайзии, Австралии и Японии с просьбой поддержать усилия по снижению цен на российскую нефть. Но принцип внешней политики Индонезии говорит о том, что она вряд ли встанет на сторону Запада или России, поскольку ожидает действий Китая и Индии», — говорится в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США ведут переговоры с Канадой и другими союзниками о дальнейшем ограничении энергетических доходов Москвы путем ограничения цен на российскую нефть.

На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в G7 продолжается обсуждение вопроса о механизме ограничения цен на нефть из России. Отмечается, что страны «Большой семёрки» добиваются от Джакарты поддержки санкционных мер против Москвы. Кроме того, таких ограничений G7 ждёт со стороны Австралии и Малайзии.

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