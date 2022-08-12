Вашингтон, 12 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп наблюдал за обыском в его поместье во Флориде при помощи камер видеонаблюдения, находясь при этом в Нью-Йорке. Об этом 12 августа сообщила его адвокат Кристина Бобб в интервью телеканалу Real America’s Voice.

Sempretops.com Трамп

«Я думаю, что у них в Нью-Йорке — у президента Трампа и его семьи — был, вероятно, обзор получше, чем у меня. Дело в том, что у них была система видеонаблюдения, и они могли смотреть», — сказала Бобб.

Она рассказала, что во время обыска оставалась на парковке, чтобы собрать документы и ответить на вопросы.

Она отметила, что представление Трампа и его семьи о том, что происходило внутри, гораздо лучше.

Юрист также рассказала, что агенты ФБР попросили работников поместья отключить камеры, что было сделано, но на очень короткий промежуток времени. После этого вмешались адвокаты, и камеры снова включили.