Ростов-на-Дону, , 09:43 — REGNUM В Россию за сутки прибыли более 21 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 12 августа информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Игровая комната в ПВР. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 21 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса, объявленной вечером 18 февраля 2022 года, в Ростовской области встретили более 2,5 млн человек, и поток людей не сокращается. Отменять режим ЧС на Дону в связи с наплывом беженцев пока не планируется.

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