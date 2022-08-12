Южно-Сахалинск, , 09:43 — REGNUM Пассажирам борта Москва-Южно-Сахалинск после посадки самолёта пришлось ждать, пока врачи окажут помощь ребёнку. В обморок за время полёта дважды падала 15-летняя девочка, сообщило АСТВ. ру.

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Пассажиры ждали, пока врачи помогут подростку, в течение получаса. Людей не выпустили, чтобы была возможность быстро оказать помощь. За время полёта девочка теряла сознание дважды.

«По громкой связи искали медика. Сейчас приземлились, скорая прибыла», — рассказали в аэропорту Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 августа в Красноярске экстренно приземлился самолёт «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Южно-Сахалинск. Причиной вынужденной посадки стало состояние здоровья одного из пассажиров, он потерял сознание и долго не приходил в себя.