Астана, 12 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Цены на сахар в Казахстане с января по июль 2022 года выросли на 86,6%. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) республики.

Сахар

Отмечается, что за аналогичный период 2021 года сахар подорожал на 11,9%. В настоящее время темпы роста цен на этот продукт удалось снизить, за июль он подорожал на 5,3%.

«Проблема нехватки как отечественного, так и импортного сырья сложилась из-за недостаточности оборотных средств у заводов, необходимых для покупки импортируемого тростникового сырца», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным АЗРК, на рост цен повлияли сачки на валютном рынке, подорожание услуг логистики и самого сырья.

Стоит отметить, что в Казахстане в 2022 году образовался дефицит сахара, что привело к росту цен на него. В социальных магазинах стараются её удерживать, но там выстраиваются большие очереди, сахар продают в ограниченном количестве. В правительстве дефицит объясняют нездоровым ажиотажем. В то же время принято решение развивать производство сахара в стране.