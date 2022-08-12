Сеул, , 09:44 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали спад индекса импортных цен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в июле 2022 года индекс импортных цен составил 153,49 пункта, что на 0,9% меньше по сравнению с июнем текущего года. В годовом исчислении индекс вырос на 27,9%.

Известно, что показатель сократился впервые за последние три месяца.

Эксперты отмечают, что сокращение показателя связано с падением мировых цен на нефть.

Средняя стоимость дубайской нефти в июле составила $103,14 за баррель, что на 8,9% ниже, чем средний показатель за июнь. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 41,4%. Цены на сырье также сократились на 2,6%.

Между тем индекс экспортных цен составил 132,61 пункта, что на 2,1% меньше по сравнению с июнем 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 16,3%.

Стоимость угля и нефтепродуктов упала на 11%, химической продукции — на 2,2%.