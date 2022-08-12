Берлин, 12 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер подал иск в суд на бундестаг для возвращения особых привилегий, которых его лишили в мае 2022 года. Об этом 11 августа сообщает агентство DPA на своей странице в одной из соцсетей.

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«Экс-канцлер ФРГ Шрёдер подал в суд на парламент страны, чтобы восстановить особые привилегии, которых он был лишен в мае», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае комитет бундестага по бюджету лишил экс-канцлера положенных ему как бывшему главе правительства Германии офисных помещений, при этом ему были сохранены пенсия и охрана. Это решение было принято во время масштабной критики Шрёдера за то, что он продолжил работу в российских компаниях, несмотря на начало спецоперации, хотя формальной причиной стали увольнения сотрудников бюро политика в этот период.