Яшалтинский район, Калмыкия, 12 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Четыре головы крупного рогатого скота погибли во время пожара на животноводческой стоянке в Яшалтинском районе Калмыкии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

О возгорании стало известно ранним утром 11 августа. Пламя вспыхнуло в хозяйственной постройке. В результате пожара были уничтожены кровля хозяйственной постройки на площади 1200 кв. метров и 400 рулонов соломы. Погибли четыре головы крупного рогатого скота.

Борьбу с огнём вели силы и средства Яшалтинского пожарно-спасательного гарнизона. Причина пожара устанавливается.