Курск, 12 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Украинские боевики утром 12 августа обстреляли село Свердликово в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

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«Утром (12 августа) украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе. К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что огневая точка противника была подавлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области 11 августа приграничные посёлки Глушковского района — Тёткино и Попово-Лежачи — подверглись обстрелу ВСУ.

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