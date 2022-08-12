Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Власти Украины обратились с призывом к США ввести в американские санкционные списки все частные российские банки. Об этом заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Банковский сейф Корзун Андрей (Kor!An)

Она рассказала, что передала американскому минфину запрос с призывом ввести санкции против всех частных банков из России.

«Украина призывает администрацию президента Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков», — цитирует слова украинского дипломата американское агентство Bloomberg.

Маркарова рассказала о желании Киева, чтобы США добавляли в санкционный список по паре российских банков каждую неделю.