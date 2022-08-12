Куала-Лумпур, , 09:37 — REGNUM Проект строительства военных кораблей в Малайзии застопорился, хотя страна заплатила разработчику 6,08 млрд малайзийских ринггитов, сообщает CNN Indonesia.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Из общей стоимости контракта в 9,13 млрд ринггитов правительство заплатило 66,6%.

Пять судов должны были быть построены и доставлены в Малайзию к августу 2022 года. Согласно контракту, первое прибрежное судно должно было быть достроено и сдано в апреле 2019 года. Второе и третье суда должны были быть сданы в феврале и марте 2020 года. Между тем, четвертый и пятый корабли хотели сдать в октябре 2021 года и августе 2022 года.

Работа над шестым кораблем даже не началась, хотя должна была быть завершена в октябре 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжение усилий ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по содействию мирному процессу в Мьянме будет обсуждаться на саммите лидеров ассоциации в ноябре.

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