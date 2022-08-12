Курск, 12 августа, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Украинские нацисты утром 12 августа подвергли обстрелу село Свердликово в Суджанском районе Курской области. Об этом 12 августа сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«Утром украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе. К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей», — написал он в своём сообщении.

Также Старовойт уточнил, что огневая точка ВСУ была подавлена ответным огнём и выразил благодарность защитникам российских границ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике.