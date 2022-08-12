Пермь, , 09:33 — REGNUM В Перми подростков подозревают в жестоких издевательствах над кошкой. Животное находится в ветклинике. Информация об этом опубликована на станице группы по борьбе с жестоких обращений с животными «Антидогхантер Пермь».

Кошки Фонд «Рэй»

У кошки многочисленные тяжёлые травмы. При них высоки риски летального исхода. Специалисты сделали вывод, что животное было изнасиловано. Для этого использовалась, возможно, палка или бутылка. Животному оторвали хвост.

Ветеринары говорят, что нормальные слова для описания ситуации подобрать было сложно. Дочь хозяйки животного упала в обморок, когда узнала о истязаниях питомца. Женщине потребовалась медпомощь.

Автор поста сообщил, что над кошкой издевались подростки. Все они из неблагополучной многодетной семьи.

Сейчас хозяйка кошки и сотрудники станции «Антидогхантер» готовят заявление в полицию.