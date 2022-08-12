Челябинск, , 09:32 — REGNUM В Челябинской области возрастёт количество получателей выплат при рождении второго ребёнка. Об этом сообщает 12 августа пресс-служба губернатора региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идёт о региональных выплатах. Проект закона уже внесён в Законодательное собрание.

Сейчас деньги получают те, чей доход не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в среднем. В законопроекте предлагается увеличить критерий нуждаемости до двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в размере 28 506 рублей.