Москва, 12 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Центральный банк России принял решение с 12 августа отозвать лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кросна-Банк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

В сообщении ЦБ говорится, что с 2019 года «Кросна-Банк» устойчиво операционно убыточен и проводи подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж.

По величине активов кредитная организация занимала 290 место в банковской системе РФ. В банке назначена временная администрация.

ИА REGNUM ранее сообщало, ЦБ РФ с 15 апреля аннулировал лицензию у АО РНКО «Синергия».

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