Донецк, 12 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщили 12 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:30 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка: выпущено 7 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 августа вооружённые украинские формирования обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Ясиноватую.

Читайте также: Киевские войска открыли огонь по Новобахмутовке в ДНР