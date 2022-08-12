Якутск, , 09:30 — REGNUM Возглавляющий Ленский район Жумарт Абильманов объяснил претензии к нему депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова («Единая Россия») по поводу вылова краснокнижного тайменя предстоящими выборами в республике. Глава пояснил, что баллотируется самовыдвиженцем, и с помощью негатива вокруг его имени пытаются повлиять на мнение избирателей, сообщило ИА SakhaDay.

. Общий улов браконьеров — 34 краснокнижных тайменя «Эковахта Сахалина»

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«Просто идет предвыборная кампания, все средства хороши. Я один из немногих самовыдвиженцев, так что пытаются таким образом повлиять. Но у них ничего не получится. Мне абсолютно параллельно. Всё это такая ерунда… Настолько высосано из пальца…» — сказал Жумарт Абильманов.

По его словам, рыбалка на тайменя проходила на притоке реки Лены, который называется Большая Патома и под запрет на ловлю тайменя не попадает. В Иркутской области рыбалка на тайменя запрещена на озере Байкал и реке Ангара с притоками, также утверждает глава Ленского района Якутии. Он подчеркнул, что не имеет цели задеть Владимира Бурматова, а просто хочет его проинформировать о том, как на самом деле обстоят дела с правилами вылова тайменя.

Как сообщало ИИА REGNUM, Владимир Бурматов намерен добиться, чтобы главу Ленского района Якутии Жумарта Абильманова наказали за добычу рыбы, занесённой в Красную книгу. Парламентария возмутило видео, на котором чиновник варит уху из тайменя.