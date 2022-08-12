Ярославль, 12 августа, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Ярославской области две дороги, ремонтируемые по нацпроекту, сдали раньше срока. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Правительство Ярославской области Отремонтированная дорога

Речь идёт об участках дорог Петровское — Караш — Заозерье — Пречистое и Борисоглебский — Буйкино, ремонт которых проходил по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

На первом участке полностью поменяли покрытие (6,6 километров), а также отремонтировали водопропускные трубы. На втором укрепили основание при помощи метода холодной регенерации и уложили два слоя асфальта (7,5 километров).

Помимо этого на обоих объектах заменили остановочные павильоны, расчистили кюветы и укрепили обочины, а также нанесли разметку и установили дорожные знаки.