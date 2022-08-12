Вашингтон, 12 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Перед визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань председатель КНР Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о необходимости не допустить полномасштабного кризиса. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Отмечается, что в телефонном разговоре, который состоялся 28 июля, Си Цзиньпин выразил разочарование готовившимся на тот момент визитом Пелоси на Тайвань.

При этом он предупредил Байдена о возможных последствиях поездки, не уточнив, о чём может идти речь. Китай опасается ситуации, при которой другие мировые политики, решатся поехать на Тайвань, последовав примеру Пелоси.

По данным издания, Си Цзиньпин заявил Байдену, что Китай не намерен вступать в конфликт с США, но обе стороны должны «поддерживать мир и безопасность», поскольку «сейчас не время для полномасштабного кризиса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пелоси посещением Тайваня устроила политическую провокацию и создала напряжённость.