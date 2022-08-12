Тбилиси, 12 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Тбилиси проходит постепенная замена старых уличных мусорных контейнеров сообщает 11 августа грузинский телеканал «Имеди».

Мусорные контейнеры

Компания «Tbilservice group» по устанавливает по всему городу новые пластиковые мусорные контейнеры и заменяет ими повреждённые.

«Акция по замене проводится по всему Тбилиси. Я хотел бы призвать население и гостей столицы воздержаться от размещения сигарет и легковоспламеняющихся веществ в таких контейнерах, поскольку риск их возгорания довольно высок», — сказал директор компании Давид Пачулия.

В текущем году «Tbilservice group» уже закупила до 4 000 пластиковых мусорных контейнеров различного объема, которые будут постепенно распределены по разным районам Тбилиси.

В настоящее время в столице насчитывается около 20 000 мусорных контейнеров.