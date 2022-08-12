Татарстан, 23 апреля, 2003, 10:45 — ИА Регнум. О начале весенне-полевых работ в Татарстане говорилось вчера на брифинге в Кабинете министров РТ. По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Тахира Хадеева, весенне-полевые работы в республике начались 14 апреля. Сейчас хозяйства во всех районах Татарстана занимаются подкормкой (выполнено на площади в 140 тыс. га, что отстает от уровня прошлого года) и боронованием (выполнено на площади 250 тыс. га) многолетних трав. Также произведено боронование озимых на территории в 50 тыс. га, зяби - 130 тыс. га. Ряд хозяйств республики уже начал сев на площади в 10 тыс га. Особенно отличились в этом механизаторы Сармановского района: Раушан Гильмутдинов (засеял 350 га), Ильдус Валеев (460 га).

Заместитель министра Минсельхозпрода РТ посетовал на то, что в марте влажность была недостаточной - всего 5 мм. В апреле осадков вообще не наблюдается. Из-за этого, по его словам, аграриям приходится менять тактику, обрабатывать лишь те участки полей, состояние которых более-менее удовлетворительное.

В этом году сельчане сделали упор на доходные культуры - прежде всего, на сахарную свеклу. Объем площадей, отданных под эту культуру, в Татарстане увеличился в этом году на 12 тыс. га. Такие районы, как Мензелинский и Нижнекамский впервые начинают возделывать ее по передовым немецким технологиям. Площади зерновых, по словам Хадеева, были сокращены, но не намного. Дело в том, что все-таки закупочные цены в этом сезоне на пшеницу III класса в среднем повысились от 3 до 4 тыс. руб. Заместитель министра связал это с тем, что основные отечественные поставщики зерна - Краснодарская, Ставропольская и Ростовская области - пострадали от низких температур в конце ноября-начале декабря прошлого года. Есть потери и в Татарстане - в Дрожжановском районе озимая пшеница вымерзла практически на 100%, погибло 8,3 тыс. га этой культуры. Произошло это из-за неплотного, тонкого снежного покрова. Всего пересев составит 80-100 тыс. га.