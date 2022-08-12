Сеул, , 09:30 — REGNUM С 21 по 29 августа командование седьмого флота США проведут у берегов острова Гуам международные учения Pacific Vanguard-2022, сообщает KBS.

Корабли ВМС Республики Корея во время военных учений. 2018

Сообщается, что в маневрах примут участие военно-морские силы Южной Кореи, США, Японии, Австралии и Канады.

В ходе учений стороны проведут стрельбы и отработают действия по организации противовоздушной обороны.

С южнокорейской стороны в учениях примут участие два корабля: «Король Сэчжон Великий» и «Король Мунму Великий».

Учения Pacific Vanguard проводятся с 2019 года. Военные Южной Кореи принимают участие в маневрах четыре года подряд.