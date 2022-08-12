Нур-Султан, , 09:27 — REGNUM Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 12 августа в Нур-Султане открыл самую большую мечеть в республике. Об этом сообщает агентство kazakh24.

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Камень этой мечети я заложил за день до сложения президентских полномочий. Я как мусульманин, считал своим священным долгом инициировать строительство мечети», — сказал Назарбаев.

Первый президент республики отметил, что новая мечеть стала одной из самых крупных в мире. Он подчеркнул, что её строили на средства частных инвесторов, а не за счёт государственного бюджета.

Стоит отметить, что новая мечеть в Нур-Султане достигает высоты 130 метров. Её площадь составила 68 тыс. квадратных метра. У мечети есть подземный этаж, на котором обустроена автомобильная стоянка и банкетный зал.