Донецк, 12 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли населённый пункт Новобахмутовка. Об этом 12 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:45 зафиксирован удар с украинских позиций в Розовке. По Новобахмутовке выпущено десять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллерия украинской армии обстреляла Куйбышевский район Донецка.