Майминский район, Алтай, 12 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Горно-Алтайский суд признал незаконным бездействие минприроды Республики Алтай при организации охранной зоны Манжерокского озера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Прокуратура Республики Алтай Манжерокское озеро. Республика Алтай

Ранее в ходе проверки выяснилось, что вокруг озера, который является памятником природы регионального значения, не создана охранная зона, в связи с чем его правовой режим не был определён.

Региональное министерство природных ресурсов мер по подготовке предложения с обоснованием необходимости создания такой зоны не приняло. По итогам проверки природоохранный прокурор внёс представление руководителю ведомства, но нарушения так и не были устранены.

После этого сотрудники надзорного ведомства обратились в суд с требованием обязать министерство подготовить предложение и направить его в правительство. Судья по итогам слушаний удовлетворил иск.