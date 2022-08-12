Донецк, 12 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Артиллерия украинской армии обстреляла Куйбышевский район Донецка. Об этом 12 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Удар зафиксировали в 8:50 с позиций ВСУ в Нетайлово. Артиллерия выпустила по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике.