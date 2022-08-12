Москва, 12 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В настоящее время на рассмотрении комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству находится законопроект по ужесточению наказания за шум от мотоциклов и автомобилей, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

Байкер

При этом на сегодняшний день в России предусмотрен штраф за нарушение режима тишины для владельцев мотоциклов и автомобилей в размере от 500 рублей до 1 тысячи рублей в России и в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей — в Москве.

Отмечается, что в новом законопроекте предлагается увеличить штраф за шум от транспортных средств до 100 тыс. рублей при первом подобном правонарушении, при втором предлагается эвакуировать такое транспортное средство на штрафную стоянку на три месяца и при третьем — назначить нарушителю семь дней общественных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков рассказал, что фракция «Новые люди» в Госдуме планирует подготовить ряд законопроектов, которые должны будут помочь в борьбе с шумящими по ночам байкерами и владельцами тюнингованных автомобилей.