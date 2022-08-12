Мелитополь, Украина, , 09:26 — REGNUM Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области не хотят воевать на стороне Украины, между ними и заградотрядами националистов происходят столкновения. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Киев будет списывать территориальную оборону в регионе, который уже на 70% освобождён российскими войсками. Запорожцы всячески стараются перейти на сторону России.

«Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского», — сказал Рогов РИА Новости.

Власти Украины, добавил он, понимают, что жители Запорожской области могут развернуть против них оружие, и оставлять их вооружёнными нельзя. Произошло уже несколько боевых столкновений между заградотрядами и жителями Запорожской области, которых насильно загнали в территориальную оборону.

Как сообщало ИА REGNUM, центр Запорожской области город Запорожье пока остаётся под контролем украинских войск.

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