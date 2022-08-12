Донецк, 12 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике, сообщили 12 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:00 (совпадает с мск) — н. п. Валентиновка — н. п. Новобахмутовка: выпущено 8 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 августа вооружённые украинские формирования обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Ясиноватую.

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