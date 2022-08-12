Донецк, 12 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попала Горловка. Об этом 12 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 8:20 зафиксирована атака с позиций в Курдюмовке. По Никитовскому району Горловки выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел населённого пункта Новобахмутовка.