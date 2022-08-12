Санкт-Петербург, 12 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Роман Коваль, осуждённый по делу о коррупции, будет исключён из партии «Единая Россия». Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Дарья Драй ИА REGNUM «Единая Россия»

В «Единой России» приостановили членство петербургского депутата ещё в 2020 году. Однако теперь ставится вопрос о решении членства Коваля в партии, так как он получил реальный срок заключения.

«Решение об исключении бывшего депутата регионального Заксобрания из рядов единороссов будет оформлено в ближайшее время в соответствии с требованиями партийного устава», — содержится в сообщении.

Напомним, что суд приговорил экс-депутата ЗакСа Романа Коваля к девяти годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 35 млн рублей. Коваль лишается возможности занимать должности на госслужбе сроком на восемь лет.