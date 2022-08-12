Донецк, 12 августа, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Новобахмутовка. Об этом 12 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 8:00 с позиций в Валентиновке они нанесли удар по населённому пункту в Новобахмутовке. Выпущено восемь мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, два мирных жителя Донецка получили ранения из-за сброшенных Киевом мин «Лепесток».